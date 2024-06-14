Bülent Timurlenk'ten EURO 2024 öncesi çarpıcı sözler: "Futbolu düşünmeyi bırakıp baktığınızda..."

Marcus Thuram ve evet İstanbul'da dünyaya gelen Ianis Hagi. Portekiz'de Pepe ve İtalya'da Jorginho ise herkesin bildiği üzere Brezilyalı ve sonradan milli formayı giydikleri ülkelerin vatandaşı oldular. Avusturya, gruptaki rakibimiz Çekya, Danimarka ve Hollanda'da ise ülke sınırları dışında doğmuş milli futbolcu yok. Bu hikaye "doğduğun değil doyduğun yer" diyenlerin hikayesi değil. Bu hikaye anne-babasının daha iyi ekonomik şartlar, savaşlardan uzak daha barış içinde bir yer arayışında dünyaya gelen 82 futbolcunun hikayesi…





HERKES SUSACAK KAPTAN KONUŞACAK

Hakem kararlarına itirazda kaptanlara gösterilen toleransın kalan 10 futbolcuya gösterilmediği futbolda kalecilerin kaptanlığının her zaman dezavantaj olduğunu konuşuruz. Kalesinden 60-70 metre uzakta bir pozisyona kaptan olan bir kalecinin ulaşana kadar takımının sakin ve sessiz kalabilmesinin pek pratiğinin olmadığını biliyoruz. Euro 2024'te tüm takımları önemli bir sınav bekliyoruz. Eğer uymazlarsa tarihin en çok sarı kart çıkan turnuvası olmaya aday Euro 2024. Kural nedir?