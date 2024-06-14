EURO 2024 heyecanı başladı! Almanya’nın rakibi İskoçya...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ilk maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı konuk ediyor.
ALMANYA - İSKOÇYA | CANLI İZLE
Almanya 0-0 İskoçya | İlk yarı oynanıyor
ALMANYA - İSKOÇYA İLK 11'LER:
ALMANYA: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz
İSKOÇYA: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn; Adams
SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Allianz Arena'da oynanacak Almanya - İskoçya karşılaşması TSİ 22.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Clément Turpin yönetiyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ALMANYA'DA HEDEF FİNAL
Nagelsmann yönetimindeki Almanya, taraftarının da etkisiyle EURO 2024'te final oynamak istiyor.
A Grubu'nun favorisi olan Almanya, son olarak hazırlık karşılaşmasında Pascal Grob ve Haverzt'in golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Almanya'nın kadrosunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Rüdiger ve Toni Kroos gibi yıldızlar bulunuyor.
Almanya gol yollarında Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav gibi oyuncularla etkili olmaya çalışacak.
İSKOÇYA PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kadro değeri olarak mütevazi kadrolarından olan İskoçya'da gözler Almanya mücadelesine çevrildi.
İskoçya son olarak oynadığı hazırlık karşılaşmasında Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı.
İskoçya'nın kadrosunda Billy Gilmour, John McGinn, Che Adams, McTominay gibi önemli isimler yer aldı. Almanya karşısında etkili hücum hattıyla İskoçya sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
EURO 2024 A GRUBU
Grubun diğer karşılaşmasında Macaristan ve İsviçre 15 Haziran Cumartesi saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.
ALMANYA
İSKOÇYA
MACARİSTAN
İSVİÇRE