EURO 2024 heyecanı başladı! Almanya’nın rakibi İskoçya...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ilk maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı konuk ediyor.

ALMANYA - İSKOÇYA | CANLI İZLE

Almanya 0-0 İskoçya | İlk yarı oynanıyor

ALMANYA - İSKOÇYA İLK 11'LER:

ALMANYA: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

İSKOÇYA: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn; Adams

SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Almanya - İskoçya karşılaşması TSİ 22.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Clément Turpin yönetiyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ALMANYA'DA HEDEF FİNAL

Nagelsmann yönetimindeki Almanya, taraftarının da etkisiyle EURO 2024'te final oynamak istiyor.

A Grubu'nun favorisi olan Almanya, son olarak hazırlık karşılaşmasında Pascal Grob ve Haverzt'in golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Almanya'nın kadrosunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Rüdiger ve Toni Kroos gibi yıldızlar bulunuyor.

Almanya gol yollarında Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav gibi oyuncularla etkili olmaya çalışacak.



İSKOÇYA PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kadro değeri olarak mütevazi kadrolarından olan İskoçya'da gözler Almanya mücadelesine çevrildi.

İskoçya son olarak oynadığı hazırlık karşılaşmasında Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı.

İskoçya'nın kadrosunda Billy Gilmour, John McGinn, Che Adams, McTominay gibi önemli isimler yer aldı. Almanya karşısında etkili hücum hattıyla İskoçya sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.



EURO 2024 A GRUBU

Grubun diğer karşılaşmasında Macaristan ve İsviçre 15 Haziran Cumartesi saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

ALMANYA

İSKOÇYA

MACARİSTAN

İSVİÇRE