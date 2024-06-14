Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş ile sözleşme imzaladı: "Teklif alınca onur duydum"

İmza töreninde Hasan Arat ve Giovanni Van Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:

Hasan Arat: "Yapmış olduğumuz çalışmalarda plan ve proje çerçevesinde büyük hazırlıklar yaptık. Transferde çok dikkatli çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda planla, sabırla, akılla ilerleme yönünde olacaktır. Transfer, gelecek ve gideceklerle bir bütündür. Beşiktaş'ın elinin güçlü olmasını istiyorsanız, herkesin son derece dikkatli olması lazım. Her gün haberler çıkıyor. Ama biz kendi bildiğimiz prensipler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz."

"Bugün burada kulübümüz için büyük bir adım atmanın gururunu ve heyecanını paylaşmak için sizlerle bir araya geldik. Beşiktaş olarak hedeflerimize ulaşmak ve taraftarımıza layık performanslar sergilemek için çalışıyoruz. Bugün önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Futbol dünyasında başarı yalnızca oyuncuların sahada gösterdiği performansla sınırlı kalmıyor. Aynı zaman takımı yöneten bir liderin varlığı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknik direktörlüğümüze getirdiğimiz isim, kulübümüzün geleceği için kritik bir öneme sahip. Bugün size Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Giovanni van Bronckhorst: "Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var. Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız"

"Sayın Başkan sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Çalışmaya başlamak için sabırsızım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Taraftarlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız başarılı olmak için. Benim için de çok büyük bir an. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum."

