Josip Calusic Konyaspor’da

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Josip Calusic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Sırbistan 1. Lig temsilcisi FK TSC Baka Topola'da forma giyen Hırvat stoper Calusic; Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Celje gibi takımlarda oynadı. Calusic, yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek.

