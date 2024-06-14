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Giriş Tarihi: 14.6.2024 16:40

Josip Calusic Konyaspor'da

İHA
Josip Calusic Konyaspor’da

Trendyol Süper Lig ekplerinden Konyaspor, Hırvat savunma oyuncusu Josip Calusic ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Josip Calusic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Son olarak Sırbistan 1. Lig temsilcisi FK TSC Baka Topola'da forma giyen Hırvat stoper Calusic; Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Celje gibi takımlarda oynadı. Calusic, yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek.

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Josip Calusic Konyaspor'da
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