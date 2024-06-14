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Giriş Tarihi: 14.6.2024 16:44

Mauro Icardi'ye özel izin!

Mauro Icardi’ye özel izin!

Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye özel izin verdi. Icardi'den tek beklenti, topuğundaki sakatlıktan kurtulabilmesi için iyice dinlenmesi yönünde. Tecrübeli oyuncunun 3 Temmuz'daki ilk idmana da yetişmesi beklenmiyor.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarından sonra ailesiyle beraber yaz tatiline çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için hiçbir çalışma programı hazırlanmadı.

İLK İDMANA YETİŞMEYECEK

Icardi'den tek beklenti, topuğundaki sakatlıktan kurtulabilmesi için iyice dinlenmesi yönünde. Tecrübeli futbolcunun, 3 Temmuz'daki ilk idmana da gelmesi beklenmiyor.

Yüzde 100 hale gelmesi adına 2 ay dinlenmesi gereken Icardi'nin, maksimum izin süresinin ardından takıma katılacağı, doğrudan Avusturya kampına gelebileceği öğrenildi. (Fanatik)

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Mauro Icardi'ye özel izin!
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