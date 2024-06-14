Mauro Icardi’ye özel izin!

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarından sonra ailesiyle beraber yaz tatiline çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için hiçbir çalışma programı hazırlanmadı.
İLK İDMANA YETİŞMEYECEK
Icardi'den tek beklenti, topuğundaki sakatlıktan kurtulabilmesi için iyice dinlenmesi yönünde. Tecrübeli futbolcunun, 3 Temmuz'daki ilk idmana da gelmesi beklenmiyor.
Yüzde 100 hale gelmesi adına 2 ay dinlenmesi gereken Icardi'nin, maksimum izin süresinin ardından takıma katılacağı, doğrudan Avusturya kampına gelebileceği öğrenildi. (Fanatik)