Münih’te İskoç taraftarlar EURO 2024 coşkusu yaşıyor

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu EURO 2024, Münih Futbol Arena'da oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla bu akşam başlayacak. Avrupa'nın 24 milli takımının 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki finale kalmak için mücadele edeceği şampiyonaya futbolseverler büyük ilgi gösteriyor.

EURO 2024'e ev sahipliği yapan 10 şehirden Münih, akşam oynanacak Almanya-İskoçya müsabakası öncesinde İskoç taraftarların akınına uğradı.

Münih'e birkaç gün önce gelen İskoçlar, şehrin meydanlarını doldurdu. İskoçlara, Alman futbolseverler de eşlik etti. Kentin simge yerlerinden Marienplatz ve etrafında toplanan İskoç futbolsever, tezahürat ve marşlar söyleyerek maç saatini bekliyor.

Misafir takım taraftarının milli enstrümanları "gayda" eşliğinde coşkulu anlar yaşaması futbolseverlerin de ilgisini çekti. İskoç erkeklerinin giydiği "kilt" adı verilen kıyafet, taktıkları yöresel şapka ve çantalarla giydikleri kostümler renkli görüntüler oluşturdu.