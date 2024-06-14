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Giriş Tarihi: 14.6.2024 16:06

Okan Buruk, Oğuz Aydın'ı istiyor!

Okan Buruk, Oğuz Aydın’ı istiyor!

Trendyol Süper Lig'de iki kez üst üste şampiyon olmayı başaran Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosuna yerli takviyesi yapmak isteyen Okan Buruk, Süper Lig'de sadece Oğuz Aydın'ı istiyor. İşte Alanyaspor'un oyuncusu için istediği bonservis bedeli...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yerli oyuncu transferi yapmak isteyen Okan Buruk, Süper Lig'den sadece Oğuz Aydın'ı istiyor.

6 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Hürriyet'in haberine göre, Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu da bu ilgili doğrularken sarı kırmızılı yöneticilerin kendisine ulaştığını ifade etti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Alanyaspor'un 6 milyon Euro'ya yakın bir bonservis talep ettiği öne sürüldü. Buna karşılık Galatasaray'ın Oğuz için 2,5 milyon Euro verebildiği ifade edildi.

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Okan Buruk, Oğuz Aydın'ı istiyor!
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