Okan Buruk, Oğuz Aydın’ı istiyor!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yerli oyuncu transferi yapmak isteyen Okan Buruk, Süper Lig'den sadece Oğuz Aydın'ı istiyor.

6 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Hürriyet'in haberine göre, Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu da bu ilgili doğrularken sarı kırmızılı yöneticilerin kendisine ulaştığını ifade etti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Alanyaspor'un 6 milyon Euro'ya yakın bir bonservis talep ettiği öne sürüldü. Buna karşılık Galatasaray'ın Oğuz için 2,5 milyon Euro verebildiği ifade edildi.