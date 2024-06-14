Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı!

PAPARA'NIN TÜRK SPORUNA VERDİĞİ DESTEK BÜYÜYOR

Papara CEO'su Emre Kenci, "Trabzonspor Papara'nın ilk spor sponsorluğu olması sebebiyle kalbimizde özel bir yere sahip. Yeni sezonda Papara'yı Trabzonspor formalarının kalbinde görmek bizim için gurur verici. Papara imkansız nedir bilmeyen, engelleri ortadan kaldıran bir şirket. Papara'nın cesaretinin Trabzonspor'un inatçı ruhuyla bütünleştiğine inanıyor, yeni sezonda takıma başarılar diliyorum" dedi.

Spor yatırımlarının Papara'nın lider konumuna yakışır şekilde genişlediğini belirten Kenci, "Türk sporuna katkımız sadece futbolda değil, basketbol ve e-spor alanında da devam ediyor. Sporun temsil ettiği evrensel değerleri benimsiyor, özellikle gençliği bu değerleri yaşatması için sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

"YENİ FORMALARIMIZIN GÖĞSÜNDE PAPARA MARKASI YER ALACAK"

Yeni sezon forma lansmanında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonlu olup da Trabzonspor'u desteklemeyen kimseyi bulamazsınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir şehir, böyle bir kulüp kültürü ve böyle bir taraftara rastlayamazsınız. Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular da var ve onlar da bu şehrin takımına aşıklar. Bildiğiniz gibi artık yeni formalarımızın göğsünde Papara markası yer alacak. Papara CEO'su Emre Kenci'ye ve tüm Papara ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi kendileri tarihin en büyük stadyum sponsorluğunda da Trabzonspor'u tercih etmişti. Bu sezon 'İnatçı Formalar' sloganıyla sizlerin huzuruna çıkacak formalarımız bugünden itibaren satışa sunulacak. Taraftarlarımızdan ricam, yeni formalarımızı alarak bayramlaşmaya öyle gitsinler. İki bayramı bir arada yaşayalım. Yeni formalarımız ve yeni göğüs sponsorumuz Papara camiamıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

KUZEYİN ÇOCUKLARI PAPARA İLE ÇOK DAHA AYRICALIKLI

Papara, TS Card ile bordo mavili taraftara özel ayrıcalıklar da sunuyor. TS Club'da ve onlarca markada Cashback ile anında nakit kazanmanın yanı sıra; taraftarlar yeni sezonda çekilişlere katılarak VIP biletler de olmak üzere çok sayıda maç bileti, forma ve antrenman ziyareti kazanma şansına sahip olacak.