Trabzonspor’un gençlerine devler talip oldu! Poyraz Efe Yıldırım ile Onuralp Çevikkan…

Trabzonspor'un genç yıldızlarına büyük kulüplerin ilgisi artıyor. İki sezon önce Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a satarak vitrine çıkaran bordomavili ekibin altyapısı Avrupa'nın üst düzey takımları tarafından yakından izleniyor.

Bu kapsamda Poyraz Efe Yıldırım ile Onuralp Çevikkan scoutların radarına girdi. Teknik direktörlüğe ülkemizde de görev yapan Francesco Farioli'yi getiren Ajax, 19 yaşındaki Poyraz'ı listesine eklediği ve girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Karadeniz ekibinin beklentisinin 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtildi.

Daha önce adı Bayern Münih ve Real Madrid ile anılan 18 yaşındaki kaleci Onuralp'e son olarak Milan talip oldu. İtalyan devinin U23 takımı için genç kaleciyi kadrosuna katma konusunda istekli olduğu ileri sürüldü. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın muhtemel ayrılığı durumunda kaleyi Onuralp'e teslim edecek.