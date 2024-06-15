A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan müsabakanın taktiği üzerinde duruldu.Çalışmaya tedavisi süren İrfan Can Kahveci ile tedbir amaçlı İsmail Yüksek katılmadı.A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.