İspanya, Hırvatistan’ı 3-1 mağlup etti | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta yıldızlaşan Fabian Ruiz, bir gol ve bir asistle İspanya'nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Alvaro Morata'nın 29. dakikada attığı ilk golde asist yapan Ruiz, 32. dakikada rakip fileleri havalandırdı.

Sağ kanattan geliştirdiği hücumlarla dikkati çeken günün etkili isimlerinden Lamine Yamal ise 45+2. dakikada Dani Carvajal'in kaydettiği golde asisti yapan isim oldu.

YAMAL EN GENÇ OYUNCU OLDU

İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal, turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını kazandı.

Yamal, EURO 2024'te 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan karşısında sahaya çıkarak rekoru ele geçirdi.

Daha önce 17 yaş 246 günlükken forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

MORATA TURNUVA TARİHİNDE 7. GOLÜNÜ ATTI

İspanya kaptanı Alvaro Morata, Hırvatistan karşısında takımının ilk golünü kaydederek turnuva tarihinin en skorer futbolcuları listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Morata, 7'şer gollü Fransız Antoine Griezmann ve İngiliz Alan Shearer'ı yakaladı.

Turnuvanın en skoreri Portekizli Cristiano Ronaldo 14 ve ikinci sıradaki Fransız Michel Platini 9 gole sahip.

MODRIC 5. TURNUVASINA ÇIKTI

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, kariyerindeki 5'inci Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Turnuva tarihinde 14. maçına çıkan Modric, EURO 2008, 2012, 2016 ve 2020'den sonra EURO 2024'te de sahne aldı.

Tecrübeli futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı'nın 5 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren ilk oyuncusu olmayı başardı.

FENERBAHÇELİ LIVAKOVIC KALEDE

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini, Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic korudu.

Livakovic, İspanya'nın ilk devrede üst üste bulduğu gollere engel olamadı.

HIRVAT TARAFTARLAR AĞIRLIKTAYDI

EURO 2024 için Berlin'e akın eden Hırvat futbolseverler, tribünlerde sayıca üstün taraf oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda müsabakayı 68 bin 844 taraftar izledi.

Turnuvada takımlarını yalnız bırakmayan Hırvat taraftarlar, Berlin Olimpiyat Stadı'nın neredeyse 4'te 3'lük kısmını doldurdu.

Maçın başlarında takımlarına büyük destek veren Hırvatların coşkusu, İspanya gollerinin ardından yerini hüzne bıraktı.