İspanya’nın rakibi Hırvatistan | CANLI İZLEYİN

EURO 2024'te heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... B Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. İspanya-Hırvatistan maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

İspanya - Hırvatistan | CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carjaval, Le Normand, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabian, Pedri, Yamal, Nico Williams, Morata

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramaric

İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - Hırvatistan maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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