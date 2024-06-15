İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti | EURO 2024

EURO 2024 heyecanı Almanya'da yaşanmaya devam ediyor... A Grubu'nda yer alan Macaristan ve İsviçre kozlarını paylaştı. İsviçre, karşılaşmayı 3-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Duah, 45. dakikada Aebischer ve 90+3. dakikada Embolo kaydetti.

Macaristan'ın tek golü ise 66. dakikada Varga'dan geldi.

İsviçre bu sonuçla EURO 2024'e galibiyetle başladı ve puanını 3 yaptı. Macaristan ise 0 puanda kaldı.

A Grubu'nun 2. maçında İsviçre, İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Macaristan ise Almanya ile karşılaşacak.