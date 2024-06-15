İtalya'nın rakibi Arnavutluk | CANLI İZLEYİN (EURO 2024)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında son şampiyon İtalya ile Arnavutluk kozlarını paylaşıyor... İtalya-Arnavutluk maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
İtalya-Arnavutluk | CANLI İZLE
İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Chiesa, Scamacca.
Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Asani, Bajrami, Seferi, Broja.
İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - Arnavutluk maçı saat 22:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.