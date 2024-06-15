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Giriş Tarihi: 15.6.2024 21:57

İtalya'nın rakibi Arnavutluk | CANLI İZLEYİN (EURO 2024)

İtalya’nın rakibi Arnavutluk | CANLI İZLEYİN EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında son şampiyon İtalya ile Arnavutluk kozlarını paylaşıyor... İtalya-Arnavutluk maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında son şampiyon İtalya ile Arnavutluk kozlarını paylaşıyor... İtalya-Arnavutluk maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

İtalya-Arnavutluk | CANLI İZLE

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Chiesa, Scamacca.

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Asani, Bajrami, Seferi, Broja.

İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Arnavutluk maçı saat 22:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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İtalya'nın rakibi Arnavutluk | CANLI İZLEYİN (EURO 2024)
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