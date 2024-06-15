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Giriş Tarihi: 15.6.2024 15:59 Son Güncelleme: 15.6.2024 16:07

Macaristan ile İsviçre karşı karşıya (CANLI)

Macaristan ile İsviçre karşı karşıya CANLI

EURO 2024 heyecanı Almanya’da yaşanıyor. A Grubu’nda yer alan Macaristan ve İsviçre kozlarını paylaşıyor. Peki Macaristan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 mücadelesinin detayları...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün ikinci maçında Macaristan ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Macaristan - İsviçre karşılaşmasına Köln Stadyumu'nda oynanırken 15 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşuyor.

MACARİSTAN 0 - 0 İSVİÇRE

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İLK 11'LER
Macaristan: Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Fiola, Adam Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga
İsviçre: Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Duah, Aebischer, Vargas

İSVİÇRE HÜCUM HATTINA GÜVENİYOR
A Grubu'nda İskoçya'yı 5-1'lik skorla dağıtan Almanya'nın ardından favori olarak gösterilen İsviçre, Macaristan karşısında hata yapmak istemiyor. İsviçre'de Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Yann Sommer gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Manuel Akanji ve Granit Xhaka gibi yıldızlar bulunuyor. Zengin bir hücum hattına sahip olan İsviçre, Macaristan karşısında galip gelerek turnuvaya 3 puanla başlangıç yapmayı hedefliyor.

MACARİSTAN'DA HEDEF GALİBİYET
Avrupa Futbol Şampiyonasına istediği gibi başlangıç yapmak isteyen Macaristan sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Marco Rossi yönetimindeki Macaristan'da Atilla Szalai, Willi Orban, Roland Varga, Loic Nego, Callum Styles, Dominik Szoboszlai gibi oyuncular kadroda yer aldı. Hücum hattında ise Adam Martin, Kevin Csoboth, Daniel Gazdag gibi golcü oyuncular bulunuyor.

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Macaristan ile İsviçre karşı karşıya (CANLI)
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