Macaristan ile İsviçre karşı karşıya (CANLI)

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün ikinci maçında Macaristan ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Macaristan - İsviçre karşılaşmasına Köln Stadyumu'nda oynanırken 15 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşuyor.

MACARİSTAN 0 - 0 İSVİÇRE



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İLK 11'LER

Macaristan: Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Fiola, Adam Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga

İsviçre: Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Duah, Aebischer, Vargas

İSVİÇRE HÜCUM HATTINA GÜVENİYOR

A Grubu'nda İskoçya'yı 5-1'lik skorla dağıtan Almanya'nın ardından favori olarak gösterilen İsviçre, Macaristan karşısında hata yapmak istemiyor. İsviçre'de Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Yann Sommer gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Manuel Akanji ve Granit Xhaka gibi yıldızlar bulunuyor. Zengin bir hücum hattına sahip olan İsviçre, Macaristan karşısında galip gelerek turnuvaya 3 puanla başlangıç yapmayı hedefliyor.

MACARİSTAN'DA HEDEF GALİBİYET

Avrupa Futbol Şampiyonasına istediği gibi başlangıç yapmak isteyen Macaristan sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Marco Rossi yönetimindeki Macaristan'da Atilla Szalai, Willi Orban, Roland Varga, Loic Nego, Callum Styles, Dominik Szoboszlai gibi oyuncular kadroda yer aldı. Hücum hattında ise Adam Martin, Kevin Csoboth, Daniel Gazdag gibi golcü oyuncular bulunuyor.