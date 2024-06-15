SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho hızlı oyuncu istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürürken yaptığı analizler doğrultusunda takviyeler istedi. Sarı-lacivertliler, en az 1 stoper, 1 ön libero ve 2 kanat oyuncusu transfer etmeyi planlarken Portekizli hocanın, takımı genel anlamda yavaş bulduğunu raporladığı öğrenildi.



Hem Tadic hem İrfan Can Kahveci ile iki kanatta da ağır kalındığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, sol kanat için hızlı ve dribbling yeteneği iyi olan bir isim alınması gerektiğinin altını çizdi. Sözleşmesi sona eren solda forma giyen Joshua King takımdan ayrılırken, Ryan Kent'e de kendisine kulüp bulması söylendi.

İSMAİL YÜKSEK'E RAKİP OYUNCU GELİYOR

Mou'nun raporunun önceliklerinden diğeri, 6 numara pozisyonu... Fred'in yanına sert bir orta saha isteyen deneyimli teknik adam, geçen sezon kiralanan ve bu dönem bonservisi zorunlu alınacak Rade Krunic'in tarzını yumuşak ve ağır buluyor. Oyun kurgusunda önemli bir yer tutan ön libero işini sıkı tutan Mourinho, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı. Portekizli teknik direktör, yerli kontenjanındaki İsmail Yüksek'i de takımda tutarak rekabeti artırmayı hedefliyor. Yönetim, hocanın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

MOURINHO TAKIMI TOPUK YAYLASI'NA GÖTÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı duyuruldu. Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki aşırı sıcaklar nedeniyle ilk hazırlıklarını, 24-29 Haziran tarihlerinde Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Yurt dışı çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek F.Bahçe, 13 Temmuz'a kadar burada olacak. 3 hazırlık maçı oynayacak Kanarya; 6 Temmuz'da Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hajduk Split ve 13 Temmuz'da Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.