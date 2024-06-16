A Milli Futbol Takımı’nda, Gürcistan maçı hazırlıkları sürüyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.



Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, ısınma bölümü ile başlayıp taktik çalışmalarla tamamlandı. Antrenmanda İrfan Can Kahveci tedavisinin devam etmesi sebebiyle, Barış Alper Yılmaz ise tedbir amaçlı olarak yer almadı.



İdmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da saha kenarından izledi.



A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 12.00'de yapacağı antrenman ile Barsinghausen'deki hazırlıklarını tamamlayacak ve saat TSİ 17.15'te Türkiye - Gürcistan maçının oynanacağı Dortmund şehrine gidecek.



Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan, TSİ 21.00'de BVB Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.