EURO 2024’te dev randevu! Polonya - Hollanda CANLI

EURO 2024 3. gününde Polonya ile Hollanda ile karşı karşıyaya geliyor. 16 Haziran Pazar günü, Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak Polonya – Hollanda maçı saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

POLONYA 0 - 0 HOLLANDA



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İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior, Zalewski, Zielinski, Romanchuk, Szymanski, Urbanski, Buksa

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Veerman, Simons, Reijnders, Gakpo, Depay

POLONYA CEPHESİ

EURO 2016'da Almanya'dan yalnızca 1 averaj geride kalıp grubu 2. sırada tamamlayan Polonya, son 16 turunda İsviçre'yi de elemiş adını çeyrek finale yazdırmış ancak Portekiz'e penaltılarla elenmişti. Polonya, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en büyük başarısını bu turnuvada çeyrek final oynayarak kaydetmişti. Polonya, EURO 2024 eleme grubunu 8 maçta topladığı 11 puanla Arnavutluk ve Çekya'nın ardından 3. sırada tamamladı. Daha sonra play-off turlarında Estonya ve Galler'i geçen Polonya, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı. Robert Lewandowski, eleme aşamasında 8 maçta 3 gol atarak Polonya'nın en golcü ismi oldu. Polonya'nın kadrosunda dünyaca ünlü golcüsü Lewandowski'nin yanı sıra, Szczęsny, Zielinski gibi önemli isimler ve ligimizde Fenerbahçe'den Szymanski, Başakşehir'den Piatek ve Antalyaspor'da Busa gibi isimler yer alıyor. Turnuva öncesinde tek hazırlık maçı yapan Polonya, Ukrayna'yı 3-1 mağlup etmişti.

HOLLANDA CEPHESİ

Genç ve tecrübeli oyuncularla harmanlanmış kadrosuyla EURO 2024'e katılan Hollanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki son kayda değer başarısını EURO 2004'te yarı finale yükselerek almıştı. Turuncular, tarihlerindeki tek şampiyonluğu ise 1988 yılında kazanmıştı. EURO 2024 eleme gruplarında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Hollanda, bu 2 mağlubiyetini de D Grubu'ndaki 1 numaralı rakibi Fransa'ya karşı almıştı. Hollanda, eleme grubunu 8 maç sonunda 18 puan toplayarak Fransa'nın arkasında 14 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Savunmasında De Ligt, Van Dijk, Ake gibi dünyanın sayılı savunma oyuncularını bulunduran Portakallar'ın orta saha ve hücum hattında bu kaliteden daha düşük bir rotasyona sahip olması dikkat çekiyor. Grubun favorisi Fransa olsa da Hollanda da kaliteli isimleriyle fark yaratması en muhtemel ekip. Turnuva öncesi iki hazırlık maçı yapan Hollanda, bu karşılaşmalarda İzlanda ve Kanada'yı 4-0'lık skorlarla mağlup ederek moral depoladı.