İngiltere’nin rakibi Sırbistan | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı devam ediyor... Son finalist İngiltere, C Grubu'nda Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Arena AufSchalke'de oynanacak mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Sırbistan - İngiltere | CANLI İZLEYİN

Sırbistan 0-0 İngiltere | CANLI

İLK 11'LER

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Lukic, Kostic, Vlahovic, Mitrovic.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

SIRBİSTAN İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan İngiltere maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.