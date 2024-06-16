İsmail Köybaşı’ndan EURO 2024 tahminleri

Turnuvanın gol kralının Fransız yıldız Kylian Mbappe olmasını beklediğini belirten İsmail Köybaşı, Arda Güler'in ise sürpriz oyuncu olabileceğini söyledi.
İsmail Köybaşı'nın cevapları şöyle:
İsviçre mi, Macaristan mı? Macaristan.
Macaristan mı, Belçika mı? Belçika.
- Belçika mı, İspanya mı ? Belçika.
- Belçika mı, Fransa mı? Fransa.
- Fransa mı, İngiltere mi? İngiltere.
- İngiltere mi, Almanya mı? İngiltere.
- İngiltere mi, Portekiz mi? İngiltere.
- İngiltere mi, Türkiye mi? Türkiye.
GOL KRALI KİM OLUR?
- Harry Kane mi, Lewandowski mi? Kane.
- Harry Kane mi, Mbappe mi? Mbappe.
- Mbappe mi, Morata mı? Mbappe.
- Mbappe mi, Ronaldo mu? Mbappe.
- Mbappe mi, Haaland mı? (Tuzak soru) Mbappe.
- Haaland'ı niye tercih etmek istemedin ? Etmek istemedim.
- Mbappe mi, Kenan Yıldız mı? Kenan Yıldız.
SÜRPRİZ İSİM KİM OLUR?
- Bellingham mı, Grealish mi? Bellingham.
- Bellingham mı, Kevin De Bruyne mi? Bellingham.
- Bellingham mı, Hakan Çalhanoğlu mu? Hakan Çalhanoğlu.
- Hakan Çalhanoğlu mu, Arda Güler mi? Arda Güler.