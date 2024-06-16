ÖZEL | Yunus Akgün: Ekran başında kıpır kıpırız

A Milli Takım'ın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün, Gürcistan maçını sabırsızlıkla beklediklerini, "Ekran başında diğer maçları izlerken bile kıpır kıpırız. Artık sahada olmak ve tarih yazmaya başlamak istiyoruz" diyerek anlattı.



"Milli Takım sürpriz yapabilir" söylemlerine de itiraz eden Yunus, "2008'deki gibi bir başarı sürpriz olmaz. Kaliteli bir takımız. Hedefi gruptan çıkmak olarak koyduk ama daha büyük hayaller kuruyoruz" dedi. İşte Yunus'la yaptığımız sohbetten öne çıkanlar:

"KOLAY DEĞİL AMA KAZANACAĞIZ"

"Gürcistan maçı gibi maçlar çok zor oluyor. Çünkü favori biz olarak gözüküyoruz. Rakibi iyi analiz ediyoruz. Hiçbir maç kolay değil ama kazanacağımızı düşünüyorum. Çok genç bir takımız ama genç olmamıza rağmen çok iyi yerlerde oynayan oyuncularımız var. Ben tarih yazabileceğimize inanıyorum. Şu andan başlayacağız tarih yazmaya inşallah. Bu konuda herkes birbirine çok güveniyor.

"TÜRKİYE'NİN EVLATLARIYIZ"

Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş'tan biri oynamayınca dışarıdan tepkiler olabiliyor. Biz şu an Türkiye olarak buradayız ve hepsinin evlatlarıyız. Takım ayırmaksızın destek olsunlar, biz de inşallah onları mahcup etmeyiz. Artık daha fazla genç oyuncu var Avrupa'da. Önemli olan doğru zamanda doğru takıma gitmek. Yapamayıp gelenleri de var.

"HAYALİM FRANSA"

Ronaldo çok büyük bir oyuncu. Ama bizim ilk hedefimiz Gürcistan maçı. Kazandığımız takdirde Portekiz maçına daha motive çıkacağız. Favorim yok ama finale çıkmak finalde de karşımızda Fransa'yı görmek isterim. Hocamız İtalyan ve fizik kaliteye çok önem veriyor. Son şampiyonadaki durumumuza göre fark yaratacağımızı düşünüyorum."