Slovenya ile Danimarka karşılaşıyor | EURO 2024

EURO 2024 tüm heyecanıyla devam ediyor... C Grubu ilk maçında bugün Slovenya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Danimarka - Slovenya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Andersen, Vestergaard, Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund

Slovenya-Danimarka | CANLI İZLEYİN

Slovenya 0-0 Danimarka | CANLI

SLOVENYA DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Slovenya - Danimarka maçı günü saat 19.00'da başladı. Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.