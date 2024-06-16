SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme kapıları kıracak

BÜLENT TİMURLENK - USTA ÇİLİNGİR

Nwakaeme'nin yeteneklerinin yarısına bile sahip olmadan Avrupa'nın 3-4 büyük ligini dolaşan futbolcular var. Futbolda her önüne gelene sihirbaz denmez. Nwakaeme böyle bir adam. Adam geçmedeki ustalığı, oyun zekâsı… Türkiye'de herkes onu çok iyi tanıyor. Ne gariptir ki bu sihirbazın kariyeri Romanya, İsrail, Türkiye üçgeninden sonra Suudi Arabistan'a uzandı. O artık 35 yaşında… Büyük katkısı olduğu şampiyonluktan sonra Avcı kalmasını istiyordu ancak şampiyonluğun da etkisiyle büyük para istedi Trabzonspor'dan. Avcı'nın elinde geçen sezon neredeyse hiç kullanamadığı Orsic gibi bir adam var. Nwakaeme için bıraktığı yerden devam eder diyebilmek çok zor sanıyorum. Avcı da onu kapıyı kırarak skor almak zorunda kaldığı maçların usta çilingiri olarak kullanacak. Elbette Trabzon'da transferde ilk ihtiyacın karşılığı Nwakaeme değildi. Eğer sembolik bir ücrete imza atmışsa kaliteyi yükseltmek adına doğru bir adım ancak 12 yabancı kontenjanlı kadroda inşallah hesabı doğru yapmışlardır.

ALİ GÜLTİKEN - DOĞRU ADIM

Nwakaeme çok üst seviyede performanslarıyla Trabzonspor'un hafızasında mükemmel bir tat bırakmıştı. Geri dönüşünün tüm Trabzonspor camiasını mutlu edeceğini düşünüyorum. Gerçekten çok zeki bir oyuncu. Oyun aklı çok üst seviyelerde. Kendi performansı kadar takım performansını da yükseltebilen bir oyuncu. Yeni sezonda da bu beklentiler devam edecektir. Herhangi bir sakatlık problemi yaşamazsa Trabzonspor'a yeniden ciddi katkıları olacaktır. 35 yaşında olmasına rağmen hâlâ oynama devamlığına da sahip. Trabzonspor, Nwakaeme tercihiyle doğru bir adım attı diyebiliriz. Bordo-Mavili kulübe hayırlı olsun.