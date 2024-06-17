Belçika, EURO 2024'teki ilk maçına Slovakya karşısında çıkıyor! (CANLI)

Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı devam ediyor. Turnuvanın E Grubu'nda ilk maçlar bugün oynanıyor. E Grubu'nda Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Uluslararası müsabakalarda 47 bin kişi kapasiteyle kapılarını açan Frankfurt Arena'da oynanan maç, TSİ 19.00'da başladı.

CANLI | BELÇİKA 0-1 SLOVAKYA

GOL | 7' Schranz

Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.

İLK 11'LER

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Debast, Carrasco, Mangala, Onana, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Duda, Lobotka, Kucka, Schranz, Haraslin, Bozenik