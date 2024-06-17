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Giriş Tarihi: 17.6.2024 19:20

Bursaspor, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Batalla’yı getirdi

AA
Bursaspor, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Batalla’yı getirdi

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Pablo Martin Batalla ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılara imza atan 40 yaşındaki Arjantinli Batalla ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Batalla, geçen sezon Bursa ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'la şampiyonluk yaşamış ve takımını TFF 3. Lig'e çıkarmıştı.

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Bursaspor, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Batalla’yı getirdi
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