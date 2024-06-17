Eriksen Danimarka’yı kurtaramadı

C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka'nın düellosunda kazanan çıkmadı: 1-1. Mücadelenin 17. dakikasında Vikingler, Christian Eriksen'in golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken 77'de Erik Janza'nın ceza sahası dışından sert şutunda
Slovenya beraberliği yakaladı. İki ekip de 1 puanla müsabakayı tamamladı. 2021'de Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek herkesi korkutan Eriksen,
böylece bu platforma golle dönmüş oldu. 32 yaş 123 günlük ofansif orta saha oyuncusu, ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde Danimarka formasıyla gol atan en yaşlı oyuncu oldu.