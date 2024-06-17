Eriksen Danimarka’yı kurtaramadı

C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka'nın düellosunda kazanan çıkmadı: 1-1. Mücadelenin 17. dakikasında Vikingler, Christian Eriksen'in golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererkenSlovenya beraberliği yakaladı. İki ekip de 1 puanla müsabakayı tamamladı.böylece bu platforma golle dönmüş oldu. 32 yaş 123 günlük ofansif orta saha oyuncusu, ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde Danimarka formasıyla gol atan en yaşlı oyuncu oldu.