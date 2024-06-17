EURO 2024'te Fransa'nın rakibi Avusturya! (CANLI)

Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı devam ediyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda bugün Avusturya ile Fransa karşı karşıya geliyor.

Düsseldorf Arena'da oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetiyor. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado üstlendi.

CANLI | AVUSTURYA 0-1 FRANSA

GOL | 38' Wöber K.K

İLK 11'LER

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Wöber, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Mbappe

EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istiyor.

Avusturya ise Hollanda ve Polonya'nın da bulunduğu grupta ilk maçından puanla ayrılmayı hedefliyor.