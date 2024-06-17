Hollanda’nın kartalı Weghorst!

Kağıt üstünde üçlü, Hollanda ataktayken beşli savunma ile kendi yarı sahasında adım atacak yer bırakmadı Polonya maçın ilk 15 dakikasında. Buksa'nın golü sonrasında Polonya,maçın seyrini Gakpo değiştirdi. Golüyle denge getirirken soldan yaptığı ataklarla Polonya savunmasını sürekli hataya zorladı. 2. yarıda vites küçülttü iki taraf. Portakallar topu rakibe hiç bırakmadı, ancak rakip kaleye son vuruş aşamasında gelemedi. Ake'nin soldan yaptığı derinlemesine hamleler finali göremezken Ronald Koeman'ın akıl oyunları başladı. Değişiklikleri ile takımı tazelerken 81'de oyuna aldığı Weghorst'un 83'teki final vuruşu, Hollanda'ya galibiyeti getirdi.Weghorst maçtan sonra kendisine yöneltilen "İstanbul ve Beşiktaş'ı özledin mi" sorusuna şu yanıtı verdi: "Türkiye ve Beşiktaş'taki günlerime dönüp baktığımda, özellikle taraftarlar çok ateşliydi.Hep kalbimde olacaklar. Bir gün Beşiktaş'la tekrar buluşur muyuz, bunu asla bilemeyiz."