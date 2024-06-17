Romanya ile Ukrayna karşılaşıyor | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor... E Grubu ilk maçında Romanya ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Romanya - Ukrayna | CANLI İZLE

Romanya 1-0 Ukrayna | CANLI

29' Stanciu



İLK 11'LER

Romanya: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.

Ukrayna: Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.

ROMANYA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Romanya - Ukrayna maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.