Ruben Dias, EURO 2024’te takımın kalitesine güveniyor

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta düzenlenen basın toplantısına katılan Dias, "Favori sözcüğüne odaklanmayı sevmiyorum. Hepimiz sahip olduğumuz kaliteyi biliyoruz, turnuvada özel bir şeyler başarmamız gerektiğinin farkındayız. Genç ve tecrübeli oyuncular arasında güzel bir uyum var. Daha fazla turnuvada rekabet ederek zorlukları birlikte aşmak, bunun gibi büyük bir turnuvada ihtiyacımız olan takım ruhunu oluşturmamıza yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Turnuva öncesi Hırvatistan'a 2-1 yenildikleri hazırlık maçından dersler çıkardıklarını vurgulayan Manchester City'nin 27 yaşındaki oyuncusu, "Geliştirmemiz gereken çeşitli konuları görmek ve bunların üzerinde düşünmek için önemli bir maçtı. Artık turnuvaya başlıyoruz ve o maçtan çıkardığımız derslerle bugün çok daha hazırız." diye konuştu.

Dias, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadıkları Çekya ile yeniden karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine ise "Tabii ki rakibimize karşı kazandığımız maçlar bizim için güven faktörü olacak. Ancak o maçları unuttuk ve şartların farklı olduğunun farkındayız. Çekya takımının çoğu aynı oyunculardan oluşsa da yaklaşım olarak sahada farklı bir ekibe karşı oynayacağımızı düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Portekiz, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadı'nda Çekya ile karşılaşacak.