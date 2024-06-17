Sevilla, Sergio Ramos ile yollarını ayırdı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtilirken, Ramos'a kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.



Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra geçen sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu. 38 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.