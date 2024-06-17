SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Zaynutdinov’u ikna çabası

SOL STOPERE DÖNÜŞ

Bu arada Kartal, gelecek sezon Omar Colley'i kadrosunda düşünmüyor. Gambiyalı oyuncu için tekliflere açık olan Beşiktaş, stopere ikinci takviyeyi sol ayaklı bir isimle gerçekleştirme planı içerisinde...

Mats Hummels'e teklif yapıp görüşen ve bu konuda bekleyişte olan yönetim, Alman oyuncudan istediği cevabı alamazsa yeni planlamaya geçecek. Bu doğrultuda Paulista sol stoper olarak kullanılacak, sağa ise daha genç bir isim takviyesi gelecek.