SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Zaynutdinov’u ikna çabası

Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov'a talip olan Zenit'le görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, Gedson için 17 milyon Euro bonservis bedeli artı bonus üzerinden prensip anlaşmasına varırken Rusya'ya dönmek istemeyen Zaynutdinov'u henüz tam olarak ikna edemedi. Yönetim, geçen sezon CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer edilen Kazak futbolcunun fikrini değiştirmek için çaba harcıyor.
SOL STOPERE DÖNÜŞ
Bu arada Kartal, gelecek sezon Omar Colley'i kadrosunda düşünmüyor. Gambiyalı oyuncu için tekliflere açık olan Beşiktaş, stopere ikinci takviyeyi sol ayaklı bir isimle gerçekleştirme planı içerisinde...
Mats Hummels'e teklif yapıp görüşen ve bu konuda bekleyişte olan yönetim, Alman oyuncudan istediği cevabı alamazsa yeni planlamaya geçecek. Bu doğrultuda Paulista sol stoper olarak kullanılacak, sağa ise daha genç bir isim takviyesi gelecek.