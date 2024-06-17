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Giriş Tarihi: 17.6.2024 10:33

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Van Bronckhorst'un gözü Berghuis'de

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Van Bronckhorst’un gözü Berghuis’de

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’yı önceki gün 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un eksi öğrencisi olan Steven Berghuis’i de ısrarla kadrosunda görmek istediği belirlendi.

Giovanni van Bronckhorst'un, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılmasıyla sağ kanatta oluşan boşluğu Berghuis'le doldurmanın planlarını yaptığı ifade edildi. Ajax'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Steven Berghuis, Feyenoord forması giydiği dönemde Bronckhorst'la birlikte 4 kupa kazanmıştı. Üç yıl önce 5,5 milyon euro bonservisle Ajax'a transfer olan Hollandalı futbolcu bu sezon 29 resmi maçta 8 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

Giovanni van Bronckhorst'un yöneticilerle yaptığı görüşmede Berghuis'in transfer edilmesi halinde Beşiktaş'a büyük güç katabileceğini söylediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Berghuis'in transfer koşullarını araştırdığı ve makul bir bonservis karşılığında transferi gerçekleştirmeye sıcak baktığı aktarıldı. (Milliyet)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Van Bronckhorst'un gözü Berghuis'de
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