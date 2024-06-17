SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Van Bronckhorst’un gözü Berghuis’de

Giovanni van Bronckhorst'un, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılmasıyla sağ kanatta oluşan boşluğu Berghuis'le doldurmanın planlarını yaptığı ifade edildi. Ajax'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Steven Berghuis, Feyenoord forması giydiği dönemde Bronckhorst'la birlikte 4 kupa kazanmıştı. Üç yıl önce 5,5 milyon euro bonservisle Ajax'a transfer olan Hollandalı futbolcu bu sezon 29 resmi maçta 8 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

Giovanni van Bronckhorst'un yöneticilerle yaptığı görüşmede Berghuis'in transfer edilmesi halinde Beşiktaş'a büyük güç katabileceğini söylediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Berghuis'in transfer koşullarını araştırdığı ve makul bir bonservis karşılığında transferi gerçekleştirmeye sıcak baktığı aktarıldı. (Milliyet)

