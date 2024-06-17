SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic açıkladı: Sadece Fenerbahçe

Fenerbahçe takımında gelecekler kadar gidecekler de merak konusu... Sezon sonunda pek çok yıldızın ayrılmak istediği konuşulurken, Mourinho'nun takımın başına gelmesi planları değiştirdi. Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski ve Tadic bu isimlerin başında geliyor. İkisi Avrupa'dan, biri Suudi Arabistan'dan iki teklif alan Tadic, Portekizli hoca ile yaptığı görüşmenin ardından bunları reddetti.

FORVET ARKASI OLACAK

EURO 2024'te mücadele eden Sırbistan Milli Takımı'nın formasını giyen Tadic, Mourinho ile görüştüğünü açıklarken, "Turnuvayı değil sadece Fenerbahçe'yi konuştuk" dedi. Bu arada teknik direktör Jose Mourinho, Mario Branco ile yaptğı analizler doğrultusunda 35 yaşındaki yıldızın kanatta görev almasını yanlış buluyor. Topun ve oyunun hızını artırmak isteyen tecrübeli hoca, Tadic'e forvet arkasında görev verecek.