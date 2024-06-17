SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Akor Adams ile ilgileniyor

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitirerek şampiyonluk hasretini 10 yıla çıkaran Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirmesinin ardından son hızla transfer çalışmalarına devam ediyor. Michy Batshuayi ile biten sözleşmesini henüz uzatmayan Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki forvet Akor Adams ile ilgilendiği iddia edildi.

Fransız gazeteci Ojora Babatunde'nin paylaştığı habere göre Sarı-Lacivertlilerin ilgilendiği, Ligue 1 ekiplerinden Montpellier forması giyen 1.90 boyundaki ve 24 yaşında olan Nijeryalı forvet Akor Adams ile Serie A temsilcisi Fiorentina'da ilgileniyor. Haberde yer alan bir diğer detaya göre Montpellier, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda 4.5 milyon Euro bedelle Norveç'in Lilleström ekibinden transfer ettiği Akor Adams'ın satışından gelir elde etmeye sıcak bakıyor.

ADI BEŞİKTAŞ'LA DA ANILDI

Bu sezon Montpellier formasıyla 33 maça çıkan Adams, çıktığı gollerde 10 gol atarken takım arkadaşlarına da 2 kere gol pası verdi. Geçtiğimiz sezon başında Fransız ekibine transfer olan 2000 doğumlu golcünün takımı ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayının sonunda son bulacak. Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın da Akor Adams ile ilgilendiği iddia edildi. (Ajansspor)

