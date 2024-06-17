SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya için Mario Rui iddiası

Fenerbahçe için bir transfer iddiası İtalyan basınından geldi. İtalya'dan Il Roma gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Napoli'nin Portekizli savunmacısı Mario Rui ile ilgileniyor. 33 yaşındaki Portekizli sol bekin Napoli'de kalmayı düşünmediği ve 2 sene daha sözleşmesi olmasına karşın ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Mario Rui'ye Fenerbahçe dışında birçok Avrupa kulübünden de teklif olduğu ancak son kararının Napoli'nin yeni teknik direktörü Antonio Conte'de olduğu belirtildi. Conte'nin raporuna göre Napoli de Rui hakkındaki kararını verecek. 2011'den bu yana kariyerini İtalya'da sürdüren Mario Rui, geçen sezon 28 resmi maça çıktı ve 2 asist yaptı.