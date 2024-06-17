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Giriş Tarihi: 17.6.2024 11:16

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan Beto hamlesi

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’dan Beto hamlesi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de dünyaca ünlü teknik adamı Everton'un golcü oyuncusu Beto'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe, iki sezondur peşinde olduğu Everton'ın golcüsü Beto ile yeniden temas kurdu. Jose Mourinho'nun da Beto ismine sıcak baktığı belirtildi. Kanarya'nın yıldız golcüyle ilk teması kurduğu ve görüşmelerin başladığı belirtildi. Beto'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 2020 yılında güncel piyasa değeri 200 bin Euro olan Portekizli golcünün şimdiki değeri ise 20 milyon Euro.

1.94 boyunda olan Portekizli yıldız hava toplarını yanı sıra bağlantı oyununda da farkını ortaya koyuyor. Geride kalan sezonda 39 maça çıktı. 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Beto, geçtiğimiz yıl Udinese'den Everton'a 25 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Kariyerinde 173 karşılaşmada forma giyen Beto, 53 kez fileleri havalandırmayı başardı. 8 asiste imza atan Portekizli golcü, Everton kariyerinde 37 maçta oynadı. 5 gol attı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan Beto hamlesi
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