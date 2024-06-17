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Giriş Tarihi: 17.6.2024 16:47

Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic'e İskoç devi göz koydu!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic’e İskoç devi göz koydu!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ada basınına göre Celtic, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Livakovic'e talip oldu. İskoç devinin Hırvat file bekçisi için yaptığı teklifi de açıklayan İngilizler, bir başka takımın da Livakovic'i yakından takip ettiğini belirtti. İşte detaylar...

EURO 2024'te Hırvatistan'ın kalesini koruyan Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic 3-0 kaybettikleri maçla turnuvaya kabus gibi bir başlangıç yapmıştı.

İspanya'nın gollerine engel olamayan ve ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gören Livakovic büyük üzüntü yaşarken, Ada basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

BBC'nin Sunday Mail'den derlediği habere göre; Celtic, Hırvat eldivene talip oldu.

İskoç ekibinin bu transfer için sarı lacivertlilere 7.6 milyon Euro önerdiği de öne sürüldü.

Ayrıca haberde Ipswich Town'ın da 29 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Livakovic'e İskoç devi göz koydu!
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