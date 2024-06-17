SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde’ye Napoli kancası!

Napoli'nin başına geçen Antonio Conte'nin üçlü savunma kurgusunda sol stoper için yönetime Jayden Oosterwolde'nin adını verdiği kaydedildi. Conte'nin; daha önce Parma'da oynayan ve İtalyan futbolunu iyi bilen, atletik, hızlı ve fizik gücü yüksek olan Hollandalı oyuncuyu mutlaka takımında görmek istediği kaydedildi.

SATMAYA NİYETİ YOK AMA...

Mavi-Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde ilk teklifi yapacağı öğrenilirken, rakamın 15 milyon Euro olması bekleniyor. Oosterwolde'ye İngiltere ve Hollanda'dan da talipler var. Öte yandan Jose Mourinho ile tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan Fenerbahçe'nin hedefi de kadroyu korumak. Sarı-Lacivertliler, astronomik bir teklif gelmediği ve Oosterwolde de ayrılmak için ısrar etmediği sürece yıldız futbolcuyu takımda tutmak istiyor.

23 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 43 maça çıktı. Jayden Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 2 gol sevinci yaşadı. Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 13 milyon Euro. Twente altyapısında yetişen Jayden Oosterwolde, daha sonra Parma'da oynadı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu devre arasında Hollandalı sol beki 6 milyon Euro bedelle renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon Euro ve üzerinde bir rakama satması halinde, elde edilecek karın yüzde 30'u Parma'ya ödenecek. (Fotomaç)