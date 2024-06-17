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Giriş Tarihi: 17.6.2024 07:04

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Serdar Dursun haber bekliyor

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Serdar Dursun haber bekliyor

Fenerbahçe'nin bonservisiyle Fatih Karagümrük'e gönderdiği, ara transferde yeniden kiraladığı Serdar Dursun şu an boşta...

32 yaşındaki forvet, Türkiye'den 5 resmi teklif almasına rağmen her kulübe Fenerbahçe'yi bekleyeceğini iletti. Mourinho'dan haber bekleyen Serdar, istediği cevabı alamazsa Anadolu kulüplerinden birinin yolunu tutacak. Öte yandan Umut Nayir de Pendik'ten Fenerbahçe'ye döndü.

HER SENE AYNI SIKINTI
Bu arada Fenerbahçe'de Ryan Kent sorunu yaşanıyor. Geçen sezon kadroya girmekte bir hayli zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, buna rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor.

2027'ye kadar sözleşmesi olan Kent, Mourinho ile çalışmak istiyor. Portekizli teknik adam, oyuncuyu hazırlık maçlarında da denemeyecek.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Serdar Dursun haber bekliyor
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