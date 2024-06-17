SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Serdar Dursun haber bekliyor

32 yaşındaki forvet, Türkiye'den 5 resmi teklif almasına rağmen her kulübe Fenerbahçe'yi bekleyeceğini iletti. Mourinho'dan haber bekleyen Serdar, istediği cevabı alamazsa Anadolu kulüplerinden birinin yolunu tutacak. Öte yandan Umut Nayir de Pendik'ten Fenerbahçe'ye döndü.

HER SENE AYNI SIKINTI

Bu arada Fenerbahçe'de Ryan Kent sorunu yaşanıyor. Geçen sezon kadroya girmekte bir hayli zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, buna rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor.

2027'ye kadar sözleşmesi olan Kent, Mourinho ile çalışmak istiyor. Portekizli teknik adam, oyuncuyu hazırlık maçlarında da denemeyecek.