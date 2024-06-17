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Giriş Tarihi: 17.6.2024 11:13

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Hermoso çalımı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye Hermoso çalımı

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, o yıldızı kadrosuna katarak ezeli rakipleri olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı gerçekleştirmek istiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da adı anılan tecrübeli stoper Mario Hermoso'yu gündemine aldı. Davinson Sanchez'in satılması halinde 28 yaşındaki İspanyol stoper kadroya katılmak isteniyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın transfer komitesi; Hermoso'nun menajerinden randevu talep ettiği ve bayramdan sonra tarafların bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Bonservisi elinde olan Hermoso, Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna edilmeye çalışılacak. Ancak bu transfer Davinson Sanchez satılırsa gerçekleşecek. (Fotomaç)


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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Hermoso çalımı
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