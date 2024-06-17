SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye Hermoso çalımı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da adı anılan tecrübeli stoper Mario Hermoso'yu gündemine aldı. Davinson Sanchez'in satılması halinde 28 yaşındaki İspanyol stoper kadroya katılmak isteniyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın transfer komitesi; Hermoso'nun menajerinden randevu talep ettiği ve bayramdan sonra tarafların bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Bonservisi elinde olan Hermoso, Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna edilmeye çalışılacak. Ancak bu transfer Davinson Sanchez satılırsa gerçekleşecek. (Fotomaç)



