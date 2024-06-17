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Giriş Tarihi: 17.6.2024 10:35

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk, Taylan'ın kalmasını istiyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk, Taylan’ın kalmasını istiyor

Galatasaray, kiradan dönen oyunculardan Taylan Antalyalı’yı yeni sezonda takımda tutacak.

Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak olan Galatasaray'da, kiradan dönen futbolcularla ilgili son karar kamptaki performanslarına göre verilecek. Sezonu kirada geçiren Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş takımla birlikte hazırlık kampına katılacak.

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Halil, Yusuf ve Kazımcan'ın durumları kampta belli olacak; Taylan konusunda ise teknik direktör Okan Buruk'un şimdiden, "Kalmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Bu sezon Samsunspor'da 26 maçta forma giyip 2 gol, 1 asist üreten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Trabzonspor ile anılıyor. (Hürriyet)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk, Taylan'ın kalmasını istiyor
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