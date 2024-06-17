SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zaniolo için istenen bonservis belli oldu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo ülkesinde değere bindi. İtalyan ekipleri Atalanta ve Fiorentina, 24 yaşındaki yıldız futbolcuya talip oldu. Geçen ay ayak tarak kemiğinde mikro kırık oluşan ve bu nedenle Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kaçıran İtalyan futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve yeni sezon hazırlıklarına yetişecek düzeyde olduğu belirtildi.

İtalya'dan Atalanta ve Fiorentina'nın yanı sıra İspanyol ekibi Villarreal'in Zaniolo'nun durumunu bir süredir yakından takip ettikleri öğrenildi. Yıldız futbolcuya gösterilen ilgiden memnun olan Galatasaray'ın olası satıştan 20 milyon Euro'luk bir bonservis geliri beklediği ifade edildi.

Sarı-Kırmızılı kulüp, hücum hattının tüm bölgelerinde görev yapabilen İtalyan oyuncuyu önceki sezon ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı. Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Galatasaray bu bedelin üzerindeki satış durumunda karın yüzde 20'sini Roma'ya verecek. Zaniolo, 20 milyon euroya satılırsa Roma'ya 1 milyon Euro ödenecek. (Milliyet)

