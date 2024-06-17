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Giriş Tarihi: 17.6.2024 14:49

Son dakika haberi: Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı!

Transferde güçlü hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe, Mourinho'nun listenin ilk sırasında yer alan Pierre Emile Hojbjerg için kesenin ağzını açtı. Portekizli hocanın gözdesi Hojbjerg için harekete geçen sarı lacivertli ekip resmi teklifini yaptı, Tottenham'ın ise karşı fiyat verdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Hojbjerg teklifi...

Teknik direktörü Jose Mourinho'nun takviye istediği bölgelerden biri olan 6 numara pozisyonuna çok kaliteli bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertli yönetim, Portekizli hocanın listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtilen Pierre Emile Hojbjerg için resmi girişimlere başladı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki Danimarkalı yıldız için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Ancak Tottenham'ın ilk görüşmede kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ve taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin son senesine girmesinden dolayı Hojbjerg için çok yüksek rakamlara çıkmayı düşünmüyor.

Transfer operasyonunun başındaki isim olan sportif direktör Mario Branco'nun maksimum bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı ifade ediliyor.

İSTEĞİ 4.5 MİLYON EURO

Jose Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi olan Hojbjerg'in İngiliz kulübünden 3.2 milyon Euro net ücret aldığı belirtiliyor.

Danimkarkalı yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon Euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında.

Geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Pierre Emile Hojbjerg, Euro 2024'te de boy gösteriyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı!
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