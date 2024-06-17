Son dakika haberi: Galatasaray’dan çifte hamle! Goretzka ve Youssouf Fofana...

Önceliği orta saha ve sağ bek takviyesine veren Galatasaray, özellikle 6/8 numara oynayabilen, Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmanın hesapları içerisinde.



Bu hedef doğrultusunda Galatasaray'ın ilk adresi Almanya olacak. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih yetkilileriyle Leon Goretzka'nın bonservisi için masaya oturacak.



Alman devinin satış listesine koyduğu 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok fazla talibi var ve Galatasaray cephesi bu konuda vakit kaybetmek istemiyor.



Goretzka'nın menajerler vasıtasıyla yeşil ışık yakmasının ardından, Bayern'in bonservis şartlarını öğrenmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, transfer bütçesini de bu talebe göre ayarlayacak.



EN UYGUNU TERCİH EDİLECEK



Goretzka görüşmesi olumlu da olsa, olumsuz da olsa Galatasaray'ın bir sonraki adresi Fransa olacak. Cimbom'un potansiyeli açısından daha yararlı bir transfer gözüyle baktığı Youssouf Fofana için Monaco ile bir görüşme daha yapılacak.

Galatasaray Yönetimi, geçen yaz ve kış dönemlerinde yaptığı girişimlerden bir sonuç alamamıştı.



Piyasa değeri oldukça yüksek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis pazarlıkları, bu yeni yapılacak görüşmeyle birlikte başlayacak.

Yönetimin ana planı, başta Goretzka ve Fofana olmak üzere, orta saha listesinin en üst sırasındaki isimleri belirli bir anlaşma noktasına getirdikten sonra, aralarında en uygun olanı tercih etmek. (Fotomaç)

