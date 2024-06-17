Son dakika haberi: Jose Mourinho devrede! Fenerbahçe’den Joao Felix bombası...

Jose Mourinho'nun imzası sonrası Fenerbahçe, transfer piyasasında adı en çok geçen kulüplerden biri oldu. Yabancı basında hemen her gün Sarı Lacivertliler ile ilgili iddialar ortaya atılıyor.

MOURINHO FAKTÖRÜ!



"Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak." diyen Ali Koç, dünyaca ünlü ve kaliteli oyuncularla dirsek temasında. Takımın başında Jose Mourinho'nun bulunması, özellikle yıldız futbolcular konusunda en önemli koz haline geldi.

FLAŞ İDDİA!



Fenerbahçe'nin geçen sezon Atletico Madrid'den Barcelona'ya kiralanan Joao Felix'in durumunu araştırmak için harekete geçtiği yüksek sesle konuşulurken Diario SPORT flaş bir iddia ortaya attı.

JORGE MENDES'LE GÖRÜŞTÜ!



Jose Mourinho'nun vatandaşı Joao Felix'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye getirmek istediği iddia edildi. Mourinho'nun bu transferin olasılığı hakkında Jorge Mendes'le görüştüğü ve Joao Felix'in transferin gerçekleşmesine Barcelona'da forma giyememesi halinde olumlu bakacağı aktarıldı.

SIMEONE İLE ARASI İYİ DEĞİL, AYRILIK YAKIN



Temmuz 2019'da Benfica'ya Felix için 127 milyon Euro ödeyen Atletico Madrid, genç yıldızı önce Chelsea'ye ardından Barcelona'ya kiraladı. Felix için yine ayrılık çanları çalıyor. Bunun nedeni, teknik direktör Simeone ile 24 yaşındaki oyuncunun arasının iyi olmaması. Portekizli yıldız, yeni sezonda da Barcelona'da forma giymek istediğini dile getirmişti.

BAŞKA TALİBİ YOK



Ancak İspanyol ekibinin ekonomik sıkıntı yaşaması nedeniyle bu hayalinin gerçekleşmesi kolay değil. Şu ana kadar Joao Felix'e başka talip de çıkmadı.

İKNA TURLARI ZAMANI



Sarı Lacivertliler, Atletico'yu kiralamaya ikna edebilirse, dünyaca ünlü yıldız için de Jose Mourinho ile süper menajer Jorge Mendes'in bu transferi bitirme ihtimali çok yüksek.

'SÜPER MENAJER' FAKTÖRÜ



Mendes hem Mourinho hem de Felix'in temsilciliğini yapıyor. Fenerbahçe için bu durum avantaj olabilir. 'Süper menajer' denilen Mendes'in bu transfer için resmi girişimlere başlaması Sarı Lacivertliler'e ciddi anlamda destek vermesi mesajını taşıyor.

ÇUBUKLU İÇİN BASKI



Mourinho'nun, Felix ile görüşüp Sarı Lacivertliler'in projesini ve hedeflerini anlatarak vatandaşını Çubuklu formayı giymeye ikna etmeye çalışacak. Atletico Madrid'e dönmesi mümkün görünmeyen ve yeniden kiralanma ihtimali yüksek olan yıldız futbolcu için yapılacak maliyet araştırmasının ardından Fenerbahçe, şartları kendisine uygun görürse Atletico ile ilk resmi hamleyi kısa sürede yapabilir.