SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’nın 5. yıldızı Cham

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, bunun meyvelerini fazlasıyla aldı. Başkan Ertuğrul Doğan, düzenlediği son basın toplantısında "5 isimle anlaştık, 3'ünde ise önemli mesafe kat ettik" derken ilk duyurulan isim Anthony Nwakaeme oldu. 35 yaşındaki Nijeryalı yıldızın iki yıl sonra takıma dönmesi camiada büyük sevinç yarattı. Kulüp yetkilileri; Draguş, Lundstram ve Barisic'i de kısa süre içerisinde açıklamayı planlıyor.

Trabzonspor'da 5. transferin ise Muhammed Cham olduğu ortaya çıktı. Haftalardır oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdüren yönetim, çabalarının karşılığını aldı, kulübü Clermont'la yürüttüğü pazarlıklarda da son aşamaya geldi. Ligue 1'den düşen Fransız ekibiyle 4.5 ila 5 milyon Euro arasında bir rakamda anlaşmak üzere olan Fırtına'nın, söz konusu rakamı taksitler halinde ödeyeceği belirtildi.