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Giriş Tarihi: 17.6.2024 10:27

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Serdar Saatçı, Trabzonspor'a

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Serdar Saatçı, Trabzonspor’a

Beşiktaş'tan gittiği Braga'da gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Serdar Saatçı için Süper Lig devi Trabzonspor devreye girdi.

Savunmanın merkezine lider karakterli ve deneyimli bir oyuncu almayı hedefleyen Trabzonspor'da, listenin ilk sırasında Samuel Gigot var. Trabzonspor, Gigot'u transfer ettikten sonra yabancı kontenjanında yer açılmasına bağlı olarak mutlaka 1 yabancı stoper daha almayı planlıyor.

Hüseyin Türkmen geçen sezon aşil tendonu sakatlığı yaşadı, Baniya'nın ise İtalya'ya satılması yüksek ihtimal. Yerli stoper alacak olan Fırtına'da, Serdar Saatçı takipte. Ancak bu transfer çok kolay değil. 1.5 milyon Euro bonservisle Braga'ya giden 21 yaşındaki Serdar, Portekiz Ligi'nde 17 maça çıktı.

A Milli Takım'a da çağrılan fakat kadrodan çıkartılan Serdar konusunda nabız yoklanacak. Braga, genç stoperi alırken kontratına 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koymuştu. (Fanatik)

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Serdar Saatçı, Trabzonspor'a
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