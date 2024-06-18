Bodrum FK, Halil Akbunar’ı istiyor

Pendikspor'la resmen yollarını ayıran deneyimli oyuncuyla görüşmelere başladığı öğrenilen yeşil-beyazlıların olumlu mesafe kat ettiği bildirildi. İlk olarak kariyerinde Göztepe'de profesyonelliğe adım atan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig tecrübesi yaşadı.

Kiralık olarak bir dönem Elazığspor'da da oynayan Halil, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Westerlo takımına transfer olup ardından yeniden Türkiye'ye döndü. Bu kez Eyüpspor'la anlaşan Halil Akbunar, geçen sezonu ise Süper Lig'de Pendikspor forması altında geçirdi. Pendikspor'da 37 resmi maça çıkan oyuncu 2787 dakika süre aldı. İstikrarlı bir performans ortaya koyan Halil, 5 gol attı, 3 de asist yaptı.