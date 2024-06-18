Bülent Timurlenk’ten A Milli Takım analizi: Gerçek Türkiye’yi gösterin!

MONTELLA'NIN AKLINDAKI NE?

2- Her şey planlandığı gibi gitti mi peki? Bugün sahaya çıkacak 11'den emin değilsek bu sorunun cevabı kocaman bir 'Hayır.' Abdülkerim'in yanındaki stoper kim olacak? Ferdi yetişecek mi? Sağ bekte Zeki hazır değil, Mert mi oynayacak? Gürcistan maçının provasını Polonya karşısında yaptıysak, o maçta neden Arda yedekti ve Hakan Çalhanoğlu'nun yanında Salih ve Orkun vardı? İrfan Can yoksa sağ kanat kesin Arda mı yoksa Montella'nın aklındaki ne? Sol kanatta Kerem mi yoksa Kenan mı ve en uçta Barış Alper mi yoksa Semih Kılıçsoy mu?

LİDERLİK YARIŞINDA MORAL DEPOLARIZ

3- Gürcistan maçından alınacak 3 puan, liderlik kavgasında Portekiz karşısına moralli çıkmamızı sağlayacak ki bu grupta ikinci olduğunuzda karşınıza Fransa, en iyi üçüncülerden biri olduğunuzda ise İngiltere'nin çıkma ihtimali var. Milli takıma kulüp taraftarlığı üzerinden bakıp kısmi destek verenler yüzünden bir İtalyan Milli Takımı'nın havası ve ruhu yok bizde. Montella ilk maçta puan kaybı yaşarsa medya baskısından çok daha fazlası günümüzün gerçeği sosyal medyadan gelecek. Bu ihtimali yok sayıyor ve rakibimize geçiyorum.